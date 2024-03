Canosa: avvertita scossa di terremoto

Alle ore 08.12 odierne c'è stata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8, localizzata in Grecia. La scossa è stato avvertita anche in Puglia ed anche a Canosa dai residenti dei piani superiori degli edifici . Secondo i rilevamenti le scosse hanno interessato la costa Occidentale Peloponneso della Grecia .Al momento non si registrano danni a persone o cose