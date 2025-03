Canosa: scossa di terremoto

Alleodierne c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo tra 4.4 e 4.9, localizzata dain provincia di Foggia. L', a 11 km da Lesina, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9440, 15.4360 ad una profondità di 1 km. La scossa è stata avvertita anche adai residenti, soprattutto da quelli dei piani superiori degli edifici. Le prime fonti riportano che è stata avvertita distintamente in tutta la Puglia ma anche nelle regioni limitrofe Molise e Abruzzo."Gli esiti dell'evento sismico registrato questa sera nel nord della Capitanata sono seguiti dal Dipartimento della Protezione civile regionale che si è messo subito in contatto con i comuni, le strutture locali di Protezione civile e i vigili del fuoco sul territorio". Alle oreodierne, lo comunica il presidente della Regione Puglia,, che sta seguendo la situazione per la quale al momento,Anche al NUE 112 non risultano al momento chiamate di emergenza. I volontari della provincia di Foggia stanno monitorando il territorio.In aggiornamento