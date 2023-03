Canosa : Al via le richieste dei Buoni Spesa 2023

Si rende noto alla cittadinanza diche a partire dasarà possibile presentare il modulo di domanda ed autocertificazione per la. La richiesta del beneficio, disponibile al seguente link, https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php , dovrà essere effettuata esclusivamente dal sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia con accesso tramite SPID entro le ore 13,00 del 12/04/2023, pena la non accettazione. Sono1. Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea o non appartenente all'Unione Europea con regolare titolo di soggiorno in corso di validità;2. Residenza nel Comune di Canosa di Puglia da almeno 2 anni consecutivi alla data di apertura del bando;3. I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea devono, inoltre, essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo alla data di apertura del bando;4. ISEE del nucleo familiare convivente anno 2023 di valore pari o inferiore a € 13.619,58 (equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2022).Possono fare richiesta anche coloro che all'interno del nucleo familiare hanno un percettore di una misura di sostegno pubblico, purché sussistano i requisiti del punto precedente. Tuttavia l'accesso dei percettori di una qualsivoglia forma di sostegno pubblico è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di coloro che non sono percettori di sostegno pubblico. Pertanto, le richieste saranno prese in considerazione solo dopo la chiusura del bando se vi saranno somme residuali.I buoni, spendibili fino al 30/11/2023 saranno erogati in ordine di arrivo della domanda fatti salvi appunto i percettori di sostegno pubblico. L'istruttoria sarà chiusa entro 15 gg. dalla domanda e la ricarica sarà effettuata entro 30 giorni con comunicazione tramite sms e mail.i:• fino ad un massimo € 100,00 per famiglie con 1 componente;• € 150,00 per famiglie con 2 componenti;• € 225,00 per famiglie con 3 componenti;• € 300,00 per famiglie con 4 o più componenti;• Incremento di euro 100,00 per:a) nuclei mono-genitoriali con figli disabili;b) nuclei mono-genitoriali con figli minori;c) nuclei ultra-sessantacinquenni;d) nuclei familiari con figli disabili.Per eventuali difficoltà nella compilazione del modulo, al seguente link disponibili le istruzioni video illustrative. ( https://youtu.be/UDXUbHnRCKo ). Disponibile in allegato anche l'elenco degli esercizi commerciali convenzionati.Al seguente link invece disponibile il comunicato stampa ufficiale con l'avviso e gli esercizi commerciali convenzionati in allegato: https://bit.ly/3FRs8jx