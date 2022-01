Canosa: accoltellato un uomo

Stamani, un 54enne agricoltore, è stato accoltellato nei pressi dell'ex ospedale civile di Canosa di Puglia. Non si conoscono le cause dell'accoltellamento, due fendenti all'addome riportano le prime cronache. Il canosino è stato trasportato d'urgenza al nosocomio Dimiccoli di Barletta. I Carabinieri della Compagnia d Andria, la Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia, con l'ausilio delle "volanti" della Questura di Andria, stanno procedendo alle indagini del caso per risalire all'autore di questo ennesimo grave gesto di violenza.