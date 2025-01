A Barletta, il congresso medico-scientifico “Winter School di Radiologia Muscoloscheletrica (MSK)”

Si terrà dal 27 al 30 gennaio, presso la Sala Conferenze dell'Ospedale Dimiccoli di Barletta, l'ottava edizione dellacongresso medico-scientifico di rilievo internazionale patrocinato dall'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università di Foggia, dalla Società Europea di Radiologia Muscoloscheletrica (ESSR), dalla Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) e diretto dalProfessore Ordinario di Radiologia presso l'Università di Foggia e responsabile della UOSVD di Radiologia di Barletta. Il corso si svolge in lingua inglese e si rivolge a un pubblico di 40-50 partecipanti, inclusi specializzandi, tirocinanti e radiologi clinici. La mattina i membri della faculty terranno le loro lezioni su una vasta gamma di temi muscoloscheletrici, tra cui malattie degenerative delle ossa, osteoartrite, traumi, tumori, osteonecrosi, fratture vertebrali benigne e maligne, malattie metaboliche ossee, malattie rare, patologie oncologiche muscoloscheletriche, infezioni, imaging dei muscoli e dei nervi, radiologia interventistica e traumi sportivi, con particolare attenzione alle lesioni ed ai danni da sovraccarico dello scheletro assile ed appendicolare, descritti tramite RX, Ecografia, TC, RM, PET-TC e Scintigrafia ossea. Nel pomeriggio, invece, i partecipanti saranno divisi in gruppi e seguiranno i loro tutor per le presentazioni di casi e sessioni pratiche di ecografia. "Obiettivo del congresso - spiega il- è promuovere lo scambio internazionale di idee, esperienze e conoscenze sulla radiologia muscoloscheletrica, offrendo competenze specifiche nel campo dell'imaging. Queste quattro giornate di approfondimento e studio non rappresentano solo un'opportunità didattica, ma grazie alla varietà di attività previste costituiscono anche un momento di socializzazione, offrendo l'occasione di condividere esperienze con numerosi partecipanti provenienti da tutto il mondo".