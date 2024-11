Canosa: A scuola di sicurezza stradaleal Teatro Lembo

E' stata una mattinata, quella odierna, all'insegna dell'apprendimento e dellapresso ilper gli studenti del Liceo Scientifico "Enrico Fermi", dell'IISS "Luigi Einaudi" e dell'IISS "Leontine e Giuseppe De Nittis". Al progetto, denominatofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno inteso aderire l'Assessorato alla Polizia Locale e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Canosa con l'intento di promuovere i giusti comportamenti da adottare quando si è alla guida di veicoli attraverso un'incisività comunicativa adatta alle varie fasce d'età. Alquanto interessanti, puntuali e precisi sono stati gli interventi del professorche ha intrattenuto le classi non solo attraverso momenti di riflessione che il tema delicato richiede, ma anche sulla base di piccoli momenti all'insegna dell'ironia e del divertimento in grado di catturare l'attenzione senza creare indifferenza. "Non quindi la canonica lezione sulla sicurezza stradale" , come è stata proposta agli studenti. Negli anni, il professor Indiveri, grazie ad una serie di corsi di formazione in giro per l'Europa, è riuscito a mettere a punto una metodologia di comunicazione molto efficace incentrata sulla multimedialità, coinvolgendo tutti gli studenti che hanno compreso ancor meglio quanto sia importante la vita di ognuno di loro e quanto, al contempo, basti poco per perderla. Durante i due incontri, preceduti dai saluti istituzionali dell'Assessore alla Polizia Locale, dell'Assessore alla Culturae del Comandante della Polizia Localead essere affrontati sono stati diversi temi, a partire dall'importanza del casco e delle cinture di sicurezza, passando per le cause alla base degli incidenti stradali quali alcool, droghe, uso del cellulare e finendo con l'encomiabile lavoro che, quotidianamente, le Forze dell'Ordine svolgono a servizio dei cittadini con l'intento di garantire la loro sicurezza. La collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, che l'Amministrazione Comunale coglie l'occasione di ringraziare, ha portato gli studenti a riflettere su quanto la quotidianità debba insegnare loro nella speranza che tragici eventi possano sempre più ridursi. I moduli didattici presentati sonostati oggetto di studio da parte dell' Istituto Superiore della Sanità; Università di Roma – Facoltà di Psicologia e del Centro Studi ACI. Il giudizio finale è stato unanime nel determinare cheper il forte impatto motivo, è capace di incidere profondamente l'animo dei giovani.