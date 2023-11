Canosa 6 novembre. La notte delle bombe e della strage

Ilsi ricorda l'.Per la ricorrenza, si terranno due incontri dal titolorivolti agli studenti delle superiori a Canosa di Puglia, nel corso dei quali sarà illustrata la ricostruzione storica a cura del giornalistaattraverso documenti e testimonianze di superstiti che ha raccolto negli anni anche insieme al documentaristaIl primo alleavrà luogo presso lamentre il secondo incontro allepresso il, dove parteciperanno le autorità cittadine e gli studenti dell'IISS "L.Einaudi" e dell' I.I.S.S. Leontine e Giuseppe De Nittis. A questo incontro, il programma annuncia le presenze: del sindaco di Canosadell'assessore alla Cultura,della professoressadirigente scolastico dell'IISS "L.Einaudi"; del professordirigente scolastico del Liceo "E. Fermi"; del professordirigente scolastico dell' I.I.S.S. "Leontine e Giuseppe De Nittis";parroco della Chiesa dei Santi Francesco e Biagio e del giornalistain veste di relatore.Mentre alledi lunedìpresso lasarà celebrata la santa messa in commemorazione dei caduti del bombardamento del 6 novembre 1943. Nell'invitare la comunità a partecipare alla celebrazione, il parrococonclude "faremo memoria e pregheremo per tutti i caduti vittime del bombardamento" che colpì anche la struttura della Chiesa "SS. Francesco e Biagio a Canosa. Per le iniziative in atto, dallo scorso febbraio è operativo il", composto dai rappresentanti delle sezioni di Canosa delle associazioni di Arma: Istituto del Nastro Azzurro, Associazione Arma Aeronautica, Associazione Polizia di Stato, Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Carabinieri in Congedo, Associazione Nastro Verde . Inoltre, hanno aderito Ancri Bat, Società di Storia Patria, Pro Loco Unpli Canosa e Confraternita Misericordie Canosa.Lo stesso Comitato, presieduto da, ha avanzato la richiesta dell'intitolazione della piazzetta di via Salita ai Mulini, il luogo simbolo della strage del 6 novembre del 1943, che la Giunta comunale lo scorso 6 ottobre ha accolto dopo le indicazioni dellada poco insediatasi.la piazzetta posta a metà strada di via Salita ai Mulini in zona Castello, nel tratto piano posto in cima alla scalinata di suddetta via, sarà intitolata alle vittime del bombardamento del 6 novembre 1943. In loco, vivevano e vi erano le abitazioni rase al suolo, di una delle famiglie più devastate in quella notte: la famiglia Valentino. Le loro case vennero completamente distrutte e otto componenti della famiglia, tra cui donne e bambini, persero la vita. Qui che è posto il cippo e una lapide che ricordano il triste evento bellico del 6 novembre del 1943 a Canosa quando in seguito ad un'azione militare tedesca, una cosiddetta "azione di disturbo" vide un aereo sganciare sulla città almeno sei bombe che causarono quasi sessanta vittime.Riproduzione@riservata