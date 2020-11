Canosa:100 positivi al Covid

il numero dei positivi nella nostra città ha superato le 100 unità."Anche se il rapporto fra il numero dei positivi e popolazione rimane fra i più bassi della provincia Barletta Andria Trani, la situazione è preoccupante. Le ultime positività indicano che l'età media dei positivi è più alta rispetto alle rilevazioni precedenti, mentre quella in età scolare sta gradualmente diminuendo." Esordisce così il sindaco di Canosanella dichiarazione rilasciata sui social: "Il dato che preoccupa non è tanto il numero complessivo dei positivi ma la loro l'età. Con l'aumentare dell'età media aumentano il numero dei ricoveri presso le strutture sanitarie che in questo momento sono in grave affanno. Le nostre ambulanze giunte ai pronto soccorso di Barletta ed Andria rimangono ore in attesa di trovare un posto letto per il paziente che hanno a bordo e ritornare a svolgere le proprie funzioni. Questa situazione deve essere risolta immediatamente. Ho scritto al presidente Emiliano chiedendo un ulteriore rafforzamento del numero dei posti letto. Allo stesso tempo, - prosegue il sindaco - così come richiesto dalla Protezione Civile, stiamo effettuando una ricognizione delle strutture presenti in città che possono essere adibite a luogo di ricovero.In attesa di capire se la nostra provincia rientrerà nella "zona rossa", che prevederà ulteriori misure di contenimento, l'urgenza è quella di rafforzare le misure a tutela degli anziani e delle persone fragili. Se la stragrande maggioranza dei concittadini positivi al covid presentano sintomi simili a quelli dell'influenza e pertanto non necessitano di cure particolari," - conclude il sindaco - gli anziani colpiti dal virus destano maggiori preoccupazioni perché i problemi respiratori causati dall'infezione, associati ad altre malattie pregresse, compromettono gravemente e a volte irrimediabilmente la loro salute."