Buon Anno a tutti, vicini e lontani

Come da tradizione consolidata, in questi giorni, è in distribuzione ila cura deche è stato presentato in occasione della festa patronale del 1° agosto 2023. Ilè intitolatoedito dail periodico di informazione e cultura della Cattedrale di S. Sabino di Canosa di Puglia (BT). """Sono state raccolte e pubblicate antiche fotografie che sviluppano il tema 'arricchito da alcune rubriche mensili che raccolgono detti, pensieri, consigli e tradizioni della nostra antica storia cittadina: raccontano il nostro passato, ma nello stesso tempo ci riportano alle nostre radici comuni, che costituiscono il fondamento stesso della nostra cultura e della nostra storia. Il Calendario, pagina per pagina, mese per mese, ci accompagna per un anno intero, ovunque ci troviamo a vivere: nelle nostre case, come nei luoghi di lavoro o di intrattenimento, permettendoci di tenere sempre viva la memoria del nostro passato, come anche il vincolo profondo che ci lega tutti alla nostra città e ai nostri Santi Patroni. Desidero ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno permesso la realizzazione del Calendario, con le loro ricerche e, soprattutto, con la passione di chi è consapevole di rendere un servizio alla comunità e ama la città. Ci auguriamo che il Calendario 2024 sia accolto con il consueto entusiasmo e possa veramente rappresentare un ulteriore legame con la straordinaria storia della nostra comunità civile e religiosa.""" E' la dichiarazione diche accompagna la prima pagina dela cui hanno collaborato:Il calendario è ormai diventato un oggetto da collezione, che celebra a 360° laattraverso ricerche storiche-socio-culturali di notevole interesse per il presente e per il futuro, in quanto rappresentano fonti autentiche e preziose, un patrimonio della comunità. Notizie, foto, documenti. dettagli di vita vissuta con ricordi tramandati di padre in figlio, racchiusi e custoditi nei fogli del calendario in formato cartaceo di facile consultazione. Per il 2024 sono proposti anche : gli aforismi sulla pace, un angolo di pace e benessere, riflessioni su famose scrittrici ed i rimedi della nonna per rimanere in salute a portata di mano. Chicche culturali, sempre utili ed indispensabili che fanno da corollario allo scandire del tempo, dei mesi del 2024 e dei giorni, con il calendario dedicato alleNon solo a segnare il tempo, il Calendario "la memoria del futuro tra presente e passato" è uno scrigno di cultura per il valore aggiunto che da alla Città di Canosa di Puglia, fruibile per tutta la comunità canosina residente in Italia e in the world.Riproduzione@riservata