Buenos Aires celebra Italia

per una settimana di eventi nella capitale argentina. Ospite ala manifestazione organizzata dal Governo di Buenos Aires ed ENIT dedicata alla cultura italiana, la Puglia porta quest'oggi in Avenida de Mayo, un'esibizione dal vivo dell'in occasione del mega-concerto nel cuore della metropoli argentina con 150.000 presenze stimate. L'Orchestra Popolare abbraccerà il pubblico argentino con una ricca formazione:alla voce, tamburello e organetto;al violino;alla voce;all'organetto;al tamburello;alla voce e tamburello;al mandolino; e i balleriniAl concerto, che sarà accompagnato dalla proiezione delle immagini dellaparteciperanno anche le associazioni dei Pugliesi in Argentina, Associazione Puglia Buenos Aires e Gran Buenos Aires. All'interno dello stand dell'Associazione Pugliese e allo stand di ENIT ci sarà ancheche ha contribuito a realizzare l'iniziativa pugliese in Argentina, perIl Governo di Buenos Aires ha dedicato questa edizione alla Puglia sulla scorta dell'enorme successo dell'anno scorso ottenuto con il live della band di Antonio Castrignanò.Tanti gli incontri che si susseguiranno nella settimana successiva. "Saranno occasione per promuovere la destinazione dal punto di vista turistico e degli investimenti - afferma, Ambasciatrice della Puglia nel mondo, che fa parte della delegazione pugliese a Buenos Aires composta anche da, Dirigente Pianificazione Strategica di Pugliapromozione, edi Pugliapromozione.in serata alnel quartiere Palermo, vi sarà unacon cocktail; a seguire nel centro culturaleun cocktail, con una presentazione da parte di Raiz del capitolo sulla Puglia della guida ai viaggi delle radici. Seguirà ancora ununa cena multisensoriale pugliesea cura dell'Associazione Molfettesi nel Mondo, viaggio multisensoriale con l'utilizzo di visori per la realtà virtuale. Una iniziativa che rientra nell'ambito dell'avviso pubblico di Pugliapromozione dedicato alle Associazioni dei Pugliesi nel Mondo."L'accordo con la Notte della Taranta per le diverse esibizioni in programma a Buenos Aires rientra nell'ambito del Progetto Comunicazione di Pugliapromozione, secondo intervento esecutivo dell'accordo pubblico in vigore fra i due enti - afferma- l'intervento è finalizzato alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale, in particolare quello della tradizione musicale quale attrattore turistico di eccellenza".Ed anche alla inaugurazione della FIT- Feria Internacional de Turismo de America Latina, il 5 ottobre, si esibirà nuovamente la Notte della Taranta in formazione ridotta e verrà offerto un pranzo multisensoriale pugliese, sempre a cura dell'Associazione Molfettesi nel Mondo, in Piazza Italia (Padiglione ENIT);partecipa alla FIT, in programma dal 5 all'8 ottobre, con unoin area ENIT nel Padiglione Italia. Progetto Promozione. La FIT di Buenos Aires è una fiera dedicata alla creazione di opportunità di business con tutti i paesi del Sudamerica e non solo con l'Argentina: conta oltre 30mila presenze fra gli operatori di settore e 65mila visitatori.festa italiana fuori salone organizzata da ENIT: lezione di pizzica al pubblico presente a cura dellae presentazione della guida alle radici italiane da parte di Raiz insieme a ENIT, Ambasciata d'Italia a Buenos Aires e Regione Puglia.