Brigida Fasanella e Giovanni Acquaviva  sono convolati a nozze 

I primi post di auguri, seguiti dalle foto sui social, hanno ufficializzato il matrimonio diStamani la giovane coppia canosina si è recata presso la Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù dove il parrocoha celebrato il rito nuziale con la benedizione delle fedi, simboli di amore e fedeltà. Tra le particolarità della festa, curata nei dettagli, il viaggio degli sposi in città a bordo di una Fiat 126 d'epoca ed una valigia di regali posizionata sul cofano posteriore della piccola utilitaria che ha attirato l'attenzione di parenti e amici invitati alle nozze. Entrambi molto conosciuti a Canosa:per il suo lavoro di addetta alla reception in una nota residenza per anziani, mentre,per la sua professione di ingegnere ed il suo grande impegno nello sport, sotto tutte le vesti: di runner dell'di dirigente ed allenatore dell', dopo i trascorsi da calcettista.Un altro momento saliente delle nozze diè stato il taglio della torta nuziale allo Smeraldo Ricevimenti di lusso in Puglia, una tradizione tipica che dura da anni nel wedding. La storia narra che la prima torta nuziale elaborata fu quella realizzata nel 1840 per le nozze della regina Vittoria. Laper l'occasione, bianca e scultorea, divenne subito un trend. Infatti, la ghiaccia bianca usata per le torte prende il nome di "royal icing" (ghiaccia reale). La torta di 3 metri diametro e di circa 140 kg, eraaltra moda lanciata dalla regina. Sulla sommità ospitava la figura di Britannia, della regina e del consorte, il principe Alberto, in costume romano, e ai loro piedi un cane (simbolo di fedeltà) e due colombi (simbolo di amore coniugale). "Un amorino che scrive su un cartiglio la data delle nozze - 10 febbraio 1840-, allegri cupidi e mazzi di fiori bianchi legati nel nodo dell'amore da candidi nastri decoravano il resto della torta."Mentre, in Italia e nel Sud in particolare, la torta nuziale è diventato "il simbolo" dei festeggiamenti d'ogni classe sociale a partire dagli anni cinquanta con il taglio della stessa, divenuto uno dei momenti più attesi e fotografati. Il colore bianco della torta nuziale è indicativo della purezza della sposa, mentre, il taglio, effettuato congiuntamente dagli sposi, mano nella mano, rappresenta, invece, il simbolo del primo passo fatto insieme. Peril matrimonio è il coronamento di un amore, è una promessa reciproca che li legherà nel tempo attraverso la complicità, il dialogo e il grande amore, le tre fondamenta del loro felice rapporto. I sì pronunciati nel rito religioso segnano il primo step di un lungo cammino tutto da vivere. "Siate sempre così innamorati e complici, sostenendovi quando le difficoltà della vita si presenteranno e sembreranno farvi vacillare. Il vostro amore sarà sempre più forte di tutto." Auguri di cuore dagli amici e dalla