Bolkestein: le rassicurazioni del Governo in un’audizione al Senato

Continua senza sosta e senza freni l'azione incisiva delleche, con grandi sacrifici, senza alcuna forma di sostegno né economico né di facilitazione political-sindacale stanno sostenendo quella che il tempo e la storia definirà essere statoUn'azione che il Coordinamento nazionale Anti Bolkestein, all'interno del quale è rappresentata l'intera Nazione Italia, ha rappresentato, specie nell'ultimo, recente periodo temporale, la vera azione di contrasto alla Bolkestein e di sollecitazione verso lasostenuta dalle multinazionali e da frange di accaparratori di aree pubbliche per scopi di autogestione diretta ed autonoma e da soggetti malintenzionati le cui finalità erano quelle di distruggeree di certi apparati pseudo-sindacali nazionali. Già durante l'incontro tenutosi a Roma nell'auletta dei gruppi Parlamentari presso la Camera dei Deputati, lo scorso 27 settembre 2018 all'incontro organizzato proprio dalle storiche Associazioni italiane Anti Bolkestein, tra i tanti interventi istituzionali s'è stato quello del senatore della Legail quale assunse l'impegno di organizzare un imminente incontro al Senato.L'incontro c'è stato lo scorso giovedì 18 ottobre e a quell'incontro, come in tutti quelli precedenti,che ha dichiarato: "ringrazio vivamente, anche a nome di tutti i colleghi delle Associazioni indipendenti Italiane, il senatore William De Vecchis per il suo impegno a sostegno delle nostre ragioni e di quelle dell'intero comparto così come tutti noi sentiamo di ringraziare il duro lavoro, tecnico e politico, che sta mettendo in opera il senatore Sergio Puglia del Movimento 5 Stelle il quale ha assunto l'onere di essere l'interlocutore diretto del Senato della Repubblica per la trattazione di tutte le fattispecie indispensabili per la definizione dello strumento legislativo di uscita definitiva del Commercio delle Aree Pubbliche, quindi degli ambulanti d'Italia, dalla sciagurata Direttiva Europea incompresa e mal interpretata. Abbiamo avuto modo, nelle nostre audizioni, di approfondire questioni tecniche rilevanti ed abbiamo fornito al senatore Puglia ma anche alla conoscenza dei numerosi senatori, anche componenti della Commissione Senato, presenti all'incontro a Palazzo Madama il 18 ottobre, elementi di fondamentale importanza per la scrittura del testo governativo di definitiva uscita dalla Direttiva. Il senatore Puglia, in modo semplice ma con entusiasmo e voglia di definire al più presto la questione, ha preso atto dei suggerimenti e delle nostre osservazioni, affermando di farle proprie e di approfondirne gli elementi che poi costituiranno le linee guida per il testo da approvare perché quel Testo, ha affermato il senatore Sergio Puglia, sarà definito al più presto perché l'uscita dalla Direttiva del Commercio Ambulante è una delle priorità dell'attuale Governo Lega-5Stelle".Al temine dell'incontro romano il puglieseha laconicamente dichiarato: "stiamo chiudendo una vicenda che ha messo a rischio chiusura definitiva centinaia di migliaia di aziende e siamo soddisfatti. I senatori italiani ci hanno apertamente dichiarato che il Commercio Ambulante Italiano può già definirsi Fuori dalla Direttiva Bolkestein, come anche recentemente dichiarato a Rimini dal Ministro Gian Marco Centinaio, con buona pace per i bandisti italiani perché ormai i bandi sono davvero definitivamente banditi" . Ha concluso il sindacalista. La delegazione di rappresentanza è stata altresì composta dai Dirigenti delle Associazioni A.N.A. - P.I.U. – CasAmbulanti Italia – Unibat - MSR-CNA ed ha registrato la partecipazione di. Un incontro che ha registrato la partecipazione molto intensa e di elevato valore tecnico dei rappresentanti e dirigenti della Base Balneare costituita dall'Associazione Donnedamare con Nicolò Maellaro e Maria Teresa Silenzi.