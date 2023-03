Boemondo C5 sostiene Donatella Suriano

RACCOLTA FONDI:

"Avete mai sognato così tanto qualcosa, da avere il sorriso stampato in faccia per tutto il tempo, quando stava diventando realtà?" Inizia così la raccolta fondi partita pochi giorni fa sui social per regalare a, una giovane canosina di 26 anni, un'attrezzatura più performante che le permetta di gareggiare con lladellae di realizzare il suo più grande sogno: quello di diventare una giocatrice professionista di calcio in carrozzina. Ilè una disciplina di squadra pensata per persone con disabilità dovute a patologie neuro-muscolari ed ortopediche nella quale gli atleti competono in carrozzine elettriche progettate appositamente per questo sport. Queste particolari carrozzine hanno una velocità massima di 10 km/h e sono dotate di protezioni ai piedi chiamate in gergo "paratie" con cui è possibile attaccare, difendere e colpire un pallone del diametro di 33 cm. Alla terza convocazione azzurra,sente la necessità di avere un'attrezzatura più performante e specifica per atleti professionisti, che le consenta di giocare in totale comodità con l'utilizzo di un sistema di postura (cuscino e schienale della carrozzina) adatto alle sue esigenze.Anche la, la nuova società sportiva di calcio a 5 di Canosa di Puglia fondata dalle giovani menti brillanti di, ha deciso di sostenere la loro concittadina nella raccolta fondi. Un progetto di valorizzazione del vivaio canosino che ha come unico obiettivo quello di mettere in risalto lo sport di squadra ed il talento delle giovani promesse locali dando loro la possibilità di divertirsi e di difendere i colori rossoblu; molto affine al messaggio lanciato da Donatella al quale, appunto, la società non ha potuto che partecipare con grande orgoglio ed entusiasmo. Il calcio non è solamente una palla che rotola su di un campo rettangolare, ma è soprattutto un momento di aggregazione, di grande potenza comunicativa che associa passione e dedizione, mettendo sullo stesso piano tutti coloro che amano questo sport. L'amore per i colori della propria squadra, la fedeltà alla maglia, il duro lavoro di gruppo, l'appartenenza ad una stessa fede, il non mollare mai: questo è il calcio! Molto spesso chi non lo vive in prima persona non può comprendere appieno quanto forte sia il legame che si può avere con uno sport, quanto possa essere molto di più di un semplice hobby per chi lo pratica.vuole proprio insegnarci questo: nello sport non esistono disuguaglianze,. Solo sostenendo lo sport senza barriere e senza alcuna distinzione di età, razza o sesso, potremmo combattere le disparità di genere nel mondo calcistico e, soprattutto, nella vita quotidiana. Questo di Donatella è ilda cui partire![https://www.gofundme.com/f/CalcioInCarrozzina-IlSognoDiDonatella] oA Canosa di Puglia, presso la sala SISAL Match-Point in via Ugo La Malfa n.84