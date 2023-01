Donatella Suriano nella Nazionale Italiana di Powerchair Football

La canosina(25 anni) dellai farà parte delladella. E' alla terza convocazione in carriera e va al raduno a Lignano Sabbiadoro presso il Bella Italia EFA Village, in calendario dal 26 al 29 gennaio. Il Ctè alla guida dellamentre(classe 1982), ex capitano del Canosa Calcio 1948 nella stagione 2012-13, è il suo vice. I convocati sono: Marco Ferrazza, Gabriel Mindru ed Emiliano Bortoluzzi della Thunder Roma; Luca Mercuri della Macron Warriors Sabbioneta; Simone Ranzato dei Black Lion Venezia; Gabriele Zoggia, Martina Latina e Mirco Torri del Sen Martin Modena; Irene Infantino e Giovanni Biondolillo del Red Cobra Palermo; Gabriele Lopes e Marina Lionetti delle Aquile Palermo; Luisa Rizzo della Wolves Salento edell'Oltre Sport, le uniche della Puglia.Ilè una disciplina che sta conquistando assensi e sostenitori. Al, il calcio senza barriere, giocano a pallone atleti con disabilità di entrambi i sessi che utilizzano carrozzine dotate di motore elettrico. Le carrozzine sono fornite di apposite protezioni per i piedi dei giocatori con cui attaccare, difendere e calciare il pallone (che ha un diametro massimo di 33 centimetri). Le gare si disputano in una palestra sul campo regolare di pallacanestro, mentre in partita le squadre sono formate da 4 elementi con la possibilità di continui avvicendamenti durante la fase agonistica. Per i ragazzi che si sono avvicinati alsono notevoli i benefici psicofisici ottenuti: hanno sviluppato maggior coordinazione e capacità di guida della carrozzina elettrica, migliore abilità e sicurezza nell'affrontare percorsi spesso ostacolati ancora dalle innumerevoli barriere architettoniche presenti nel territorio e una maggiore qualità di socializzazione attraverso il divertimento e il sano agonismo di fatto migliorando in modo rilevante la loro qualità di vita sotto molti punti di vista. Non solo calcio senza barriere, ma anche integrazione e spirito solidale, senza alcune distinzione di età e di sesso. "non solo per raggiungere il massimo risultato ma anche per praticare una disciplina che consente a molti di mettersi in gioco andando oltre i propri limiti fisici.Riproduzione@riservata