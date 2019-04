BELLA CIAO … Appellandosi al protocollo

Ci vediamo costretti ad intervenire nuovamente sullaperché è vero che dima la cosa grave e che partono da Palazzo di Città. Si perché il commento che il sindaco ha fatto pubblicare in risposta all'articolo dell'avv. Cosimo Matteucci, pubblicato da, contiene unaLe cose, testimoniate da gruppi di persone presenti al corteo sono andate in questi termini. Quest'anno,il secondo per la precisione, la banda non ha suonatoIl gruppo dei partecipanti l'ha cantata in un momento di pausa della banda non potendola nemmeno completare perché la musica è ripartita inaspettatamente. È normale che fosse in testa al corteo come sottolinea, dove sarebbe dovuto essere?Giunti in piazzetta si è atteso che almeno lì sarebbe stata suonata e invece niente. Allora è stato chiesto al cerimoniere di provvedere a farla suonare il quale,giustamente ,ci ha risposto che non aveva autorità per farlo.Ci è stato riferito della risposta negativa del primo cittadino e così si è aspettato la fine della cerimonia per cantarla nuovamente. Nonostante la manifestazione fosse completata ,ancora una volta ci è stato fatto suonare sul canto, di fatto, impedendoci ancora una volta di completare la canzone.Lo ha confermato implicitamente anche quando ha dichiarato che negli anni scorsi è stata suonataiao e nessuno ha avuto da ridire. È ovvio che nessuno ha parlato, era giusto che si suonasse. Parecchi anni fa lanon la fece eseguire per la prima volta, ebbe ,però, il coraggio di dichiararlo e fu irremovibile. Per tutta la durata del suo mandato non si suonò. Fu cantata lo stesso durante il corteo ma non fu soffocata con la musica. Altri tempi, altri uomini. Sapevi chi avevi di fronte e quali fossero le posizioni.Ci fa vedere dove è stabilito che non venga suonataColricompare nuovamenterecord di rimozione dirieccoQuindi chi stabilisce cosa suonare? E perché non ammette pubblicamente, come fatto dai suoi predecessori, che ha preferito non farla eseguire?Chi commissiona la banda? Prendere decisioni secondo il suo orientamento politico non è da bolscevichi, è l'esercizio del suo mandato. Se poi il tentativo è di addossare ai musicisti la responsabilità di quello che è successo...E comunque non ridimensioni qualunquisticamenterelegandola ad una semplice canzone. La canzone del partigiano è un inno attualissimo, cantato ancora in tutto il mondo, universale,evocativo di una epopea di lotta e di libertà. Donne e uomini di diversa religione, etnia e credo politico che hanno combattuto, vincendo, contro il regime nazifascista e hanno donato anche a lei la libertà, di poterla cancellare dalle celebrazioni.