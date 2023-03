Autonomia differenziata: “La Puglia chiede il ritiro del DDL Calderoli a tutela dell’unità nazionale”

"La Puglia ha espresso parere contrario al ddl Calderoli e ne ha chiesto il ritiro". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia,, al termine dellaoggi a. "Abbiamo l'impressione della continua accelerazione su un processo del quale non si conosce l'esito. Si rischia di avere a breve un Paese nel quale un'impresa, una famiglia, un cittadino, muovendosi sul territorio nazionale rischia di avere come interlocutore, per materie importantissime, a volte lo Stato e a volte le Regioni, sia dal punto di vista legislativo, che amministrativo. Si rischia di stritolare tutti i comuni italiani sotto il peso di regioni che diventeranno onnipotenti. E questo – ha concluso Emiliano – non corrisponde al disegno del legislatore costituzionale e neanche a un criterio di buona amministrazione. Per queste ragioni, la Puglia, a tutela dei comuni e a tutela dell'unità nazionale, ha chiesto il ritiro del ddl Calderoli."