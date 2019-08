Aria maleodorante: "I comuni agiscano in sinergia con Arpa"

"Ė arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti, non servono proclami e buone intenzioni, bisogna crearecome già successo in altri territori". Ad intervenire sul fenomeno dell'aria maleodorante che sta affliggendo la BAT ed in particolare Barletta,"Quanto sta accadendo da tempo a Barletta e nella nostra provincia -- deve indurci ad una riflessione finalizzata alla ricerca di soluzioni utili per superare l'emergenza e rispondere all'Una soluzione possibile è quella di creare una sinergia fattiva tra comuni ed Arpa per rendere più efficace l'azione delle istituzioni,Proprio su questo aspetto vorrei soffermarmi"."La grande mole di segnalazioni che cittadini ed associazioni ambientaliste (che ringrazio in particolar modo per la sensibilità e l'attenzione prestate verso queste tematiche) inviano alle istituzioni-- andrebbero canalizzate verso un unico indirizzo. Suggerisco perciò al comune di Barletta la creazione(come già realizzato a Monopoli, Modugno ed Andria), a. I dati raccolti da tale applicazione sarebbero poi convogliati attraverso una convenzione direttamente all'Arpa f"."Istituire un'applicazione per le segnalazioni garantisce trasparenza ed offre ai cittadini un riferimento certo per dialogare con le istituzioni. Non è però l'unica soluzione percorribile. A questa va aggiunta, vista la notevole presenza nella BAT di industrie e attività che producono emissioni odorigene,A Taranto-- l'utilizzo di Odortel ha consentito per la prima volta di gestire in modo sistematico le lamentele di molestia olfattiva e di ottenere informazioni su entità e distribuzione del fenomeno odorigeno, da anni lamentato. I risultati ottenuti hanno costituito un valido supporto per l'autorità di controllo, in termini di comprensione del fenomeno ed individuazione del nesso causale fra percezione e sorgente"., l'emergenza si può superare utilizzando gli strumenti sperimentati con successo in altri territori afflitti dalle stesse problematiche. La salute-- deve essere sempre in cima alle attenzioni delle istituzioni".