Antonio Tripiciano sul podio nazionale degli scacchi

E' salito ben 3 volte sul podio, il canosino((classe 1993), che ha partecipato ai, svoltisi addal 24 al 26 maggio 2024, presso Palazzo delle Esposizioni. La manifestazione dellache è stata organizzata da Empoli Scacchi, Firenze Scacchi e Circolo Pratese degli Scacchi, ha visto in gara oltre 700 giocatori nei 18 tornei: oltre all'Open, sono stati disputati i tornei per categoria, da Candidati Maestri in giù. Un'edizione avvincente, a detta degli organizzatori,con i migliori giocatori d'Italia che si sono affrontati nelle cadenze "brevi", rispettivamente 25 minuti+10 secondi per mossa al giocatore per il, 3 minuti+2 secondi per mossa per ile 12 minuti +3 secondi neltesserato per lè giuntoalle spalle del vincitore Mattia Cartolano, precedendo Vincenzo Pierro, nel- Categoria Non Classificati. Mentre, si è classificato al terzonelalle spalle di Diego Febbe al 1° posto e Francesco Desideri al 2°. Come nelè salito al terzo gradino del podio preceduto da Giuseppe Totino al 2° e da Iacopo Cipollini al primo."Salire per tre volte sul podio è segno di bravura, tenacia, caparbietà. Complimenti Antonio!" Hanno scritto così sui social i dirigenti dell'rivolgendosi al pluripremiato Tripiciano che gioca a scacchi da quando aveva circa 12 anni, oltre ad aver vinto il titolo nazionale di categoria nel 2015. È uno dei più attivi nella promozione del gioco degli scacchi, un gioco di strategia tra i più popolari al mondo che può essere giocato ovunque sia a livello ricreativo che agonistico. "Si è sempre prodigato per cercare di portare avanti l'attività scacchistica a livello cittadino ed ha sempre dato una mano quando abbiamo organizzato eventi, prima di trasferirsi a Roma dove vive e lavora." Riferisce il presidente della Pro Loco Canosache si è congratulato conper i risultati ottenuti in Toscana nello scorso week end. Mentre, a breve, nella nuova sede della Pro Loco riprenderà ltra giovani e meno giovani.Riproduzione©riservata