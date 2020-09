Antonella Laricchia(M5S) sarà a Canosa

Tappa aper la. La candidata terrà il suo comizio conclusivo. Insieme a lei i candidati al consiglio regionale della provincia Bat, parlamentari del territorio e laPensilina Liberty, Città vecchia. Nell'ambito dello spazio di pertinenza della Trattoria del Nonno - via Largo Pescheria, per la conferenza stampacon il sottosegretario al MiBACT, Anna Laura Orrico, candidata Presidente M5S Regione Puglia, Antonella Laricchia, Giovanni Vianello e Gianpaolo CasseseLa candidata presidente arriverà a Canosa dopo un tour che parte daalle 18,00 (largo Plebiscito), si sposta aalle 19 (ritrovo in piazza 13 Febbraio 1503), prosegue perritrovo in piazza Indipendenza) dove saluterà attivisti e cittadini.Poi, raggiungera ilcon Barbara Lezzi per il comizio finale