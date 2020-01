Andrea Messina a “Quelli che il calcio”

Il 2020 inizia nel migliore dei modi perchitarrista canosino che è stato ospite della famosa trasmissione televisivaLuca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Nel primo pomeriggio su Rai 2 Andrea Messina ha accompagnatocantautore molto in voga nel panorama musicale italiano, che ha proposto, omaggio alla capitale, tratto dall'album "Ex Voto". ,Il brano, il più evocativo dell' ultimo lavoro musicale, è in già rotazione radiofonica nazionale. A marzo partirà il nuovo tour di Aielloche toccherà diversi club da nord a sud d'Italia. Il giovane musicistaha trascorso le recenti vacanze natalizie adove ha organizzato e promosso la seconda edizione delil mini festival della, etichetta discografica indipendente, formata da un collettivo canosino di stanza a Roma, che si è svolto la sera dipresso Binario1er l'occasione, ha suonato con i componenti deiproponendo due delle loro canzoni più conosciute "Senza Costume" e "Valigie Aperte", per i più affezionati alla band canosina che si è sciolta nel 2016. Inoltre,sta lavorando alla produzione del disco conper un progetto indie che a livello nazionale sta riscontrando grandi consensi, reduce dall'apertura di due concerti estivi a Calcutta. Con Bartolini, ha lavorato a due brani del precedente Ep, all'ultimo singolo uscito a novembre e al disco che uscirà in questo anno. Un 2020 che si annuncia ricco di impegni importanti perproduttore discografico e direttore artistico dellainsieme ache si occupa di management e comunicazione, costituitasi per sostenere e promuovere giovani artisti dando loro l'opportunità di entrare a far parte del variegato mondo musicale.