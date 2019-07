Al via "Music Arte"

, prende il via, il progetto culturale a cura dellacon il patrocinio delche avrà luogo presso le terrazze dello. Fine principale rendere trasversale un luogo storico e culturale come palazzo Iliceto, grazie alla collaborazione di imprenditori locali, musicisti ed artisti che intratterranno il pubblico con la loro coinvolgente arte. L'ingresso è gratuito ed aperto a tutti coloro i quali vorranno vivere l'insolita esperienza di ascoltare musica o guardare una mostra d'arte, gustando un aperitivo e godendo della magica atmosfera delle luci del tramonto sulle Terrazze o di sorseggiare un drink guardando le luci della città da una nuova prospettiva. In occasione del primo appuntamento, le proposte culinarie, saranno pensate da Casa28 Cucina e Camere, proposte orgogliosamente canosine. Musica giusta, cultura, buon cibo e sano divertimento nel centro storico di Canosa, elementi che fanno si che ogni evento sia una sorpresa emozionante ed esperienziale. Durante la serata dell' 11 verranno proiettate immagini cinematografiche a cura dei promettenti ragazzi canosini del, Music Live cone DJ set di. Ulteriori appuntamenti sono in calendario il 19 e 29 Luglio e 4 Agosto con la collaborazione di svariati artisti ed imprenditori locali.