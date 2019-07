Al via l'Estate Canosina 2019

L', organizzata dall'assessorato alla Cultura e Spettacolo, partecon il forum sullaseguirà un fitto calendario di eventi che si protrarranno fino al 29 settembre."Abbiamo programmato eventi variegati rivolti a tutti, dai più piccoli fino ai più grandi. - spiega l'assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Turismo e Spettacolo,- Quest'anno l'attenzione dell'Amministrazione ed in particolare dell'Assessorato alla Cultura ed al Turismo è rivolta a valorizzare la Villa Comunale per troppo tempo dimenticata e deturpata. In programma numerose serate di musica con appuntamenti di musica lirica, rock e jazz. Abbiamo previsto anche mostre fotografiche, visite guidate presso i siti archeologici, eventi di enogastromonia, appuntamenti dedicati allo Sport e Danza, manifestazioni teatrali, serata dei Popoli e tanto altro. Sarà coinvolta tutta la Città, da Palazzo Iliceto a Piazza Padre Antonio Maria Losito fino a giungere al Parco Regina della Pace. Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni locali che instancabilmente hanno lavorato insieme a me per raggiungere questo risultato e per allietare le serate di tutti i canosini ed i turisti. Sarà possibile seguire il calendario di eventi – conclude- sulla pagina Facebook Estate Canosina, e sulla APP " Inform@Cittadino disponibile nello store di Google e su Apple Store digitando Canosa di Puglia AppComuni."