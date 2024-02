Verso l'Estate Canosina 2024

L'Assessore agli Eventi Saverio Di Nunno e l'Assessore alla Cultura Cristina Saccinto, in vista della predisposizione del Cartellone per la prossima "Estate Canosina 2024" (dal 14 luglio all'8 settembre), comunicano che le relative proposte di partecipazione potranno essere trasmesse entro e non oltre il 30 maggio all'indirizzo :protocollo@pec.comune.canosa.bt.it.Con la prospettiva di dare vita ad un cartellone vario, ricco e coinvolgente, le proposte e le idee progettuali pervenute entro tale data saranno oggetto di una valutazione complessiva da parte dell'al fine di definire i dettagli della rassegna estiva. Si coglie inoltre l'occasione per invitare a prendere parte al cartellone estivo tutte le aziende del territorio che vorranno sponsorizzare i vari appuntamenti mettendosi a disposizione della comunità.