Al via il “Progetto Mestieri 2”

La Caritas Diocesana nell'ambito delle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana "Liberi di partire, liberi di restare" promuove il "". Dopo un primo progetto avviato nel 2018 che ha consentito la realizzazione di tirocini di inserimento lavorativo, in questa nuova progettualità prevede alcune azioni di integrazione dei migranti presenti sul territorio diocesano. Oltre la promozione di alcuni tirocini formativi di inserimento lavorativo, è prevista l'attivazione di due corsi di formazione per l'acquisizione di competenze tecniche. Intendiamo con questi due corsi offrire l'opportunità di acquisire delle competenze per i destinatari spendibili nel mondo del lavoro. Il progetto è co-finanziato con i fondi dell'8xmille alla Chiesa Cattolica.L'iniziativa è rivolta agli immigrati presenti sul territorio diocesano (Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge) sia inseriti nelle strutture di accoglienza sia ormai stabilitisi nelle nostre città, dai 18 ai 50 anni.I corsi di formazione saranno realizzati in collaborazione con l'ente di formazione SAFETY GROUP, mentre per i tirocini formativi il soggetto promotore è il "Consorzio Mestieri Puglia scs", agenzia per il lavoro accreditata presso la Regione PugliaLe adesioni vanno inviate per posta elettronica all'indirizzo andriacaritas@libero.it oppure recapitate a mano presso la sede della Caritas diocesana in Via E. De Nicola, 15 – Andria entro il 30 novembre 2021. Sono attive le utenze telefoniche 329.4062753 o 328.4517674 per ricevere informazioni