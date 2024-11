Al via il Corso gratuito di Alta Specializzazione in “Wellness & Spa HOSPITALITY MANAGEMENT”

PROGRAMMA INCONTRO

Si terrà lunedì, alle ore 11.00, nella sede dia Trani, la conferenza stampa di presentazione e avvio delindellaIl corso, in partenza nelle prossime settimane, si terrà a Trani, selezionata tra le città della provincia Barletta-Andria-Trani come luogo nevralgico per la formazione di figure professionali ad alta specializzazione nel settore dell'Hospitality Management.che ambisce a diventare punto di riferimento per la formazione post-diploma di alta specializzazione. Questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione del Comune di Trani che ha messo a disposizione una struttura dove si svolgeranno i corsi targati ITS Academy Turismo Puglia. L'esigenza di formare personale specializzato è emersa infatti proprio dalle richieste pervenute dai principali attori operanti nel territorio e nei settori di riferimento che spesso riscontrano difficoltà nel reperire figure da inserire nella propria azienda.Il Comune di Trani ha patrocinato la conferenza stampa diperché crede fermamente nella validità dei corsi erogati da ITS Academy Turismo Puglia viste anche le significative esperienze di stage in azienda inserite all'interno dei percorsi. Lo stesso corso in partenza prevede infatti una durata complessiva di. I corsisti acquisiranno competenze che spaziano dalla gestione manageriale, grazie alla presenza nel piano formativo di moduli economico-aziendali e relativi al marketing ed alla comunicazione, fino a materie specifiche del settore ricettivo e dell'accoglienza, oltre a competenze trasversali necessarie ormai in tutti i settori lavorativi come l'utilizzo di tecnologie digitali, la capacità di problem solving, e tante altre.Avv. Amedeo Bottaro - Sindaco Città di TraniProf.ssa Giuseppina Antonaci, Presidente Fondazione ITS Academy Turismo PugliaDr.ssa Marina Lalli – Direttrice corso Wellness & Spa Hospitality Management-TraniDr.ssa Valentina Viti - Referente ITS Academy Turismo Puglia, sede di TraniDr.ssa Antonella Silvestri – Direttrice corso Food & Beverage Management -TraniDr. Domenico Gadaleta – General Manager Apulia Hotel e docente ITS Turismo PugliaDr. Mario Landriscina – Coordinatore Assoturismo Confesercenti Puglia: Dr.ssa Angela Ciciriello – Giornalista e Referente Orientamento Bari/Bat ITS Academy Turismo Pugliala cui recente riforma è contenuta nella legge del 15 luglio del 2022 n. 99,, facenti parte del segmento di istruzione terziaria professionalizzante. La formazione tecnologica specialistica post-diploma degli ITS rappresenta uno dei principali fattori abilitanti del PNRR, oltre che uno strumento fondamentale per garantire ai giovani una occupazione di qualità e opportunità di crescita umana e professionale.Tutti i corsi ITS TURISMO PUGLIA sono completamente finanziati.Per ulteriori info è possibile contattare il numero 392/6948919 o 0832-700664.La Segreteria ITS è disponibile telefonicamente allo 0832-700664 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30 o via e-mail orientamento@itsturismopuglia.it