Aggredisce i Carabinieri, arrestato un canosino

ortunatamente senza coinvolgere altri veicoli e persone. È successo alcuni giorni fa nella città ofantina, quando in loco sono arrivati iche si sono prima sincerati delle condizioni fisiche dell'automobilista e poi hanno proceduto ai controlli di rito. L'uomo, un 51enne di Canosa di Puglia con precedenti di polizia, sottoposto all'alcoltest,Appreso che la sua patente sarebbe stata ritirata e la sua auto sottoposta a sequestro, il canosino ha cominciato a inveire contro i militari, minacciandoli e tentando di colpirli con calci, pugni, e poi, sputi verso uno dei due carabinieri presenti. Bloccato, è stato condotto in caserma e dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dalla Autorità Giudiziaria. La sua patente di guida è stata ritirata e l'auto è stata sequestrata.Il canosino è stato anche deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Foggia per guida in stato di ebbrezza.