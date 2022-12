Ad Andria ritorna "Qoco, un Filo d’Olio nel Piatto"

La consigliera delegata alle Politiche Culturaliha preso parte questa mattina alla conferenza stampaevento inserito nell'ambito della 'Tregiorni' organizzata dal Comune di Andria per salutare la nuova campagna olivicola. La Festa dell'olio nuovo, in programma da oggi all'8 dicembre, sarà un'anticipazione del ritorno deldell'Euromediterraneo '', in calendario dal 24 al 26 marzo 2023."Abbiamo fortemente voluto - ha dichiarato la consiglieraiportare in vita questa manifestazione dopo 10 anni. Abbiamo lavorato per due anni insieme, a tutti i livelli, per mettere insieme tutti i tasselli e oggi possiamo dire con orgoglio di avercela fatta. Grazie al bando della Regione Puglia per il co-branding è stato possibile anche organizzare questa anteprima di tre giorni per valorizzare ulteriormente le nostre eccellenze enogastronomiche, che siamo certi attirerà numerosi turisti e visitatori. In un momento così difficile, forse la scelta più semplice sarebbe stata quella non fare niente, ma noi abbiamo voluto essere coraggiosi e far capire l'importanza dell'olio e di chi lavora sui nostri territori. Per superare gli ostacoli le istituzioni devono essere di sostegno ai privati, in un'ottica di un lavoro in sinergia. Solo remando tutti dalla stessa parte si possono ottenere risultati importanti".