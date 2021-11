Accordo ricollocazione OSS Asl Bt

"Oggi apprendiamo con estrema soddisfazione che dopo mesi di discussione in sede di tavolo SEPAC, presso la Regione Puglia, si è finalmente raggiunto un accordo utile alla ricollocazione degli O.S.S. che avevano prestato servizio presso l'ASL BT durante i mesi più duri dell'emergenza pandemica da Covid-19. Questi mesi sono stati affrontati egregiamente anche se in un momento di enormi difficoltà, ora restiamo in attesa che le ASL completino la ricognizione del proprio fabbisogno complessivo in modo tale da avere a pandemia conclusa un assetto più definito" - cosìPresidente del Gruppo del Partito Democratico della Regione Puglia -e per essere riuscito a coordinare il tavolo anticrisi che porterà all'assunzione di ausiliari a tempo determinato, pronti a rafforzare ancora di più il lavoro svolto nelle ASL e nella SanitaService. Un'emergenza, quella da Covid-19, che non possiamo ancora ritenere risolta, ma che con queste nuove assunzioni potrà essere affrontata al meglio. Ci tengo, quindi, ad esprimere la mia soddisfazione per l'importante risultato ottenuto anche grazie all'azione delle parti sociali, un'azione che in qualche modo ha ripagato il grande sforzo profuso da questi lavoratori durante i mesi più duri dell'emergenza oltre a quello di tutti noi che abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione con l'obiettivo di chiudere il tavolo al meglio.Apprezziamo, quindi, il grande lavoro svolto, e mi auguro che questo sia solo un primo step verso ulteriori opportunità lavorative che, nel tempo si andranno ad aprire anche per molti altri lavoratori. Io continuerò nel mio lavoro a supporto della risoluzione positiva delle problematiche lavorative."