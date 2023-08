A Trani il tour di JOE BARBIERI per JAZZ A CORTE

Ben, sonoassieme al formidabile cantautore napoletanoUna immersione in trent'anni di musica ad alto livello, con la graffiante impronta di un artista sperimentatore e ardito. Un legame con la Puglia consolidatosi anche grazie al suo ultimo nuovo album antologico live dal titoloregistrato dal vivo proprio acostituisce la, iniziato l'anno scorso,. Un outsider, un'affascinante anomalia che, al di fuori del binario dell'industria, si è saputo costruire un percorso personale - all'estero come in Italia - e che è riuscito nella rara impresa di convogliare il genuino apprezzamento di colleghi, critica e pubblico., proporrà accenni ai brani d'esordio dioltre ad alcune canzoni mai o poco eseguite prima d'ora dal vivo e alcune chicche presenti nel suo ultimo album, come le tre bonus track: le canzoni "Retrospettiva Futura" e "Maravilhosa Avventura", che Barbieri ha scritto per omaggiare i propri fan, oltre a una densa rilettura di "Dettagli", classico a firma di Roberto Carlos e Bruno Lauzi, portato al successo da Ornella Vanoni e che proprio quest'anno compie 50 anni. E ovviamente una rinnovata e preziosa selezione dei maggior successi del suo repertorio trentennale.Il tour celebra ledicon la musica, 'matrimonio' iniziato sotto i migliori auspici con la benedizione del grande Pino Daniele che, il 7 ottobre 1992, in qualità di produttore, grazie ad una felice intuizione, portò l'allora diciottenne Joe dapprima in uno studio di registrazione e poi al Festival di voci nuove di Castrocaro come esordiente.. Da allora ha avuto inizio un viaggio entusiasmante che ha dato vita nel tempo ad un repertorio colto, appassionato, ammantato di delicatezza e di allegria. In questi tre decenni, Barbieri ha inciso album e suonato in centinaia di concerti in molti Paesi del mondo e venduto decine di migliaia di copie dei suoi dischi.I suoi numi tutelari? Nel jazz Chet Baker e Billie Holiday ai quali ha dedicato due album-tributo in lingua inglese: la dilogia "Chet Lives!" (2013) e "Dear Billie" (2019). Oltre a questi Barbieri ha all'attivo 6 album di brani originali ("In Parole Povere" 2004, "Maison Maravilha" 2009, "Respiro" 2012, "Cosmonauta Da Appartamento" 2015, "Origami" 2017 e "Tratto Da Una Storia Vera" 2021) e due dischi dal vivo ("Maison Maravilha Viva" del 2010 e il recentissimo "Tratto Da Una Notte Vera" del 2022).«La mia musica non è nulla senza il continuo camminare con il nugolo di folli che si ostinano a cercare qualcosa di loro stessi nelle mie canzoni, con la famiglia di cui sento con orgoglio di fare parte, con la mia gente" – racconta– "Negli anni ho condiviso con questi incredibili esseri umani incontri, abbracci, dolori, voci; ogni concerto è stato una celebrazione del riconoscerci nella quale abbiamo provato a spostare sempre un po' più in là quell'asticella di semplice intimità che condividiamo. E così, per questo 'anniversario tondo', ho voluto sia un disco live che fosse una 'foto di gruppo' che potesse fermare nel tempo questa nostra complicità, sia un tour davvero speciale con anche una festa».Il biglietto per il concerto del 20 agosto (intero € 30,00, ridotto € 25,00 riservato a over 65 e minori) è disponibile al seguente link: https://www.i-ticket.it/eventi/joe-barbieri-palazzo-delle-arti-beltrani-biglietti I biglietti di tutti gli spettacoli della stagione artistica 2023 di Palazzo delle Arti sono disponibili al seguente link: https://www.i-ticket.it/groups/stagione-artistica-palazzo-delle-arti-beltrani ; la brochure con tutti gli appuntamenti è scaricabile al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/palazzo-delle-arti-beltrani-2023/full-view.html : 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it La, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani, gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall'Associazione delle Arti con la collaborazione ed il sostegno dell'Assessorato alla cultura della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel del Monte e di Costa Sveva, l'intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 "Custodiamo la Cultura in Puglia" - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3.