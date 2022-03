Vogliamo #FarePoliticaPerCanosa, Insieme

Nel tardo pomeriggio di sabato 5 marzo scorso si è svolta la presentazione dei tavoli tematici delche ha avuto luogo a Canosa di Puglia presso la sala Ricevimenti Lo Smeraldo """Ho partecipato personalmente all'evento deiUn evento che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, ma quello che più colpiva eraed hanno trovato adulti che credono realmente nel confronto e lo attuano in maniera significativa. La dimostrazione è nella scelta di sposare questo progetto dal principio,che non viene preparato e presentato già pronto ma viene stilato insieme, attraverso il confronto, la discussione, il dibattito tra persone che hanno esperienze e competenze diverse e che si mettono al servizio gli uni degli altri. Sono profondamente convinta che ogni nostro atto sia un atto politico e che non si debba considerare la politica come un processo riservato a pochi ma un qualcosa che deve riguardare tutti i cittadini e rispettare i bisogni e le necessità dell'intera comunità. È questo che evince dal confronto che stiamo portando avanti da mesi e che continueremo a costruire man mano, con la partecipazione di tutte le persone che vivono la nostra città."""" E' la nota a firma dicittadina canosina facente parte del progetto politico di coalizione civica che sostiene la candidatura a sindaco di Giuseppe Tomaselli alle prossime elezioni amministrative a Canosa.