Vito Coviello “con coraggio verso le stelle”

Il 2020 è un anno funesto per la comunità diche piange un'altro dei suoi validi e coraggiosi figli. È venuto a mancare all'affetto dei suoi cariall'età di 52 anni. Conosciuto e stimato aviere con il grado diprestava servizio presso l'che ospita ilDopo aver frequentato lae conseguito l'incarico diè stato trasferito all'in provincia di Novara e poi ae dal 2009 a Foggia. Tra i primi a ricordare ilil Presidente dell'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Canosachea nome di tutti i colleghi ed iscritti al sodalizio, esprime «il sentito cordoglio e la vicinanza alla famiglia Coviello in questi dolorosi momenti.Punto di riferimento per molti colleghi e amici, sia nell'ambito lavorativo che in quello associativo-sportivo, per la suache lascia un profondo vuoto, come scrive in uno struggente e commovente post sui social«Questa foto che mostro non serve per ricordare il dolore che oggi è in noi. Questa foto serve per ricordare cosa hai lasciato dentro di noi.Rivedevo sempre in te ciò che mio padre faceva per me, ed io ho la consapevolezza che dei genitori così siano un dono raro.Mentre io insegnavo a danzare a tuo figlio tu mi insegnavi a vivere; esattamente in questa gara, io non ero presente, incompresa e giudicata da quasi tutti, tranne che da Te.Non dimenticherò mai le tue parole al vostro rientro mentre abbracciandomi forte mi hai sussurrato:Avevi proprio ragione caro Vito, custodirò per sempre nel mio cuore queste tue parole, le nostre esperienze eNessuno potrà mai sostituire la tua presenzaOggi le parole che mi ripetevi hanno senso più che mai, appare persino inutile trovare i 'perché' . Spero tu possa ora trovare la pace, la tua anima, lo so, non ci abbonderà mai. »Insostituibile, sia a livello umano che familiare e sociale, sempre disponibile con garbo e gentilezza mettendo a disposizione degli altri il suo impegno e contributo di persona competente e capace. La comunità canosina si stringe al dolore della famiglia Coviello, allaai suoi cari più stretti che l'hanno amato e ben voluto.è volato anzitempo verso le stelle del cielo dove regnano i giusti nella misericordia del Signore.