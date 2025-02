Vitaliano Iannuzzi alla rassegna libraria “Canosa di Puglia tra scrittori e storie”

Cresce l'attesa per il terzo appuntamento della Rassegna libraria intitolatache si terrà presso i sotterranei del Museo dei Vescovi, ingresso in via Sicilia a partire dalledi. Come da programmazione, si terrà la presentazione del librodiedito da Edizioni del Rosone con la presenza dell'autore. L'introduzione dell'evento sarà a cura della dottoressadirettrice del Polo Biblio-Museale BAT – Biblioteca Regionale di Canosa di Puglia. L'autorediplomato presso il Conservatorio "U. Giordano" di Foggia con il massimo dei voti e la lode, è pianista concertista, compositore e ricercatore musicale. Da tempo coniuga l'insegnamento con l'esibizione dal vivo in veste di solista o in formazioni cameristiche con orchestre. Nel curriculum annovera : titolare della Cattedra di Pianoforte Principale e Trattati e Metodi del Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari; Visiting Professor Conservatory of Copenaghen and Salamanca; Revisore delle opere pianistiche di Pasquale Bona; Direttore Artistico del Festival Lirico-Concertistico "Enzo De Muro Lomanto" ; Presidente e Direttore Artistico A.GI.MUS – Canosa di Puglia; Direttore del Coro Polifonico "Il Giardino delle Arti"; Direttore del Coro Filarmonico "Enzo De Muro Lomanto"; Direttore del Coro "I piccoli cantori di P.A.M. Losito"; Direttore del Coro Filarmonico "Padre Antonio Maria Losito" di Canosa di Puglia; Fondatore - Maestro Concertatore e Direttore della Banda Filarmonica "G. Verdi" ; Componente Società di Storia Patria – Sezione di Canosa di Puglia; iscritto all'Albo dei Musicisti Italiani ed Europei; consulente musicale, conferenziere, autore di pubblicazioni: musico - storico - religioso e didattico – pedagogico.Il progetto di, rientra in un'ottica formativa pensata per stimolare l'interesse dei giovani al mondo della lirica. Il libro, che utilizza la tecnica della narrazione per inculcare nei lettori, giovanissimi e non, il fascino per niente superato del melodramma, offre notevoli spunti per l'ascolto e presenta ampi spazi riservati alla traduzione dialettale ed all'elaborazione grafica. Le pubblicazioni disono a carattere interdisciplinare: con la musica come comune denominatore per collegare le varie discipline scolastiche . "Con questo libro si cambia genere," - riferiscecuratore del Museo dei Vescovi "Mons. F. Minerva",- avremo la possibilità di ascoltare la musica nel nostro museo." La presentazionedicherientranell'ambito della rassegnagode dei patrocini della Regione Puglia, del Comune di Canosa di Puglia e del Museo dei Vescovi. L'ingresso è libero, la cittadinanza è invitata.