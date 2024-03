Violenza di genere : Maria Andaloro incontra gli studenti a Canosa

Nell'ambito delle iniziative promosse dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Canosa di Puglia, l'ideatrice della campagna nazionale "Posto Occupato",, incontrerà gli studenti delle Scuole Secondarie di II Grado. L'incontro è in calendarioa partire dallepresso il Centro Risorse dell'Istituto I.S.S. "L. Einaudi" di Canosa, in via Luigi Settembrini n.160 . «Un evento aperto alle scuole, che segue l'iniziativa della mostra "Violate" e di Posto occupato", un seggio simbolicamente occupato da ogni donna che è stata vittima di violenza. - Ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Sociali,- Come assessorato continuiamo a tenere alta l'attenzione sul grave problema della violenza contro la donna con iniziative di sensibilizzazione e conoscenza che coinvolgono cittadini e studenti». Ad aprire l'evento saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Canosa, dott.e della Dirigente Scolastica, dott.ssa. Saranno presenti la Dirigente del I Settore dell'Ente Comunale, dott.ssa, la responsabile del Cav "Riscoprirsi", dott.ssaed il consigliere regionale, dott.invece, sarà la volta degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado "Bovio" che avranno, anch'essi, la possibilità di interagire con«Colgo l'occasione - prosegue laper ringraziare i Dirigenti degli Istituti Scolastici, in particolare la dott.ssa Brigida Caporale, ed i docenti per l'accoglienza a Maria Andaloro, simbolo di volontà, tenacia e coraggio nel difendere le donne da questa barbarie come anche tutti coloro che hanno condiviso con l'Amministrazione Comunale la volontà di dar voce a chi non ne ha, impegnandosi in prima persona per questa ed altre iniziative».