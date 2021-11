Vi Racconto il Bene. Carmelo

Cresce l'attesa per lo spettacoloche è stato ideato e sarà portato in scena dae prime anticipazioni sullo spettacolo, a cura delriportano che sarà incentrato su: "Tra i massimi esponenti della scena teatrale del secondo Novecento, artista e intellettuale di fama e rilievo internazionale, intensamente amato quanto visceralmente contestato, si inserisce nella tradizione del Grande Attore che fa "deflagrare" tramite l'adozione di uno sguardo parodico, in una originalissima sintesi di passato e innovazione che esprime l'impossibilità novecentesca ad aderire ad una visione unitaria del mondo." Sarà il Piccolo TeatroVia Trieste e Trento n. 24, aad ospitare lo spettacoloche avrà inizio alle ore 20,30 di domenica 21 novembre. Per l'accesso del pubblico, saranno osservate le norme sanitarie anti-covid vigenti. mentre è obbligatoria la prenotazione contattando le utenze telefoniche 3389649850-3382562352 attive per ulteriori informazioni.