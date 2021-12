Vaccini: il 23% dei pugliesi ha la terza dose

Proseguono le vaccinazioni in tutta la Puglia, con ottimi risultati anche nel week end. Le strutture del servizio sanitario regionale sono già al lavoro per iniziare le somministrazioni delle dosi pediatriche (5-11 anni) nelle scuole, negli studi dei pediatri e negli ospedali per i bambini fragili. Ad oggi, sono 151 le scuole pugliesi censite dal Dipartimento regionale sanità in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale pronte a partire da giovedì 16: i numeri sono in continuo aggiornamento. L'87% (3.117.504) dei pugliesi ha la prima dose (+2,1% rispetto a media nazionale, l'81% ha prima e seconda dose (2.904.710, +2,1% rispetto a media nazionale), il 23% dei pugliesi (828.228) ha la terza dose (+1,7% rispetto a media nazionale).Si è conclusa con più di 900 somministrazioni di terze dosi la giornata straordinaria di vaccinazione organizzata ieri, domenica 12 dicembre, dall'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari. Nel dettaglio, sono stati 921 i pazienti oncologici, i caregiver e i familiari dei pazienti fragili che si sono rivolti all'istituto oncologico barese per completare, con la terza dose aggiuntiva, il proprio ciclo vaccinale anti Covid-19. Ad un mese e mezzo d'avvio della terza tranche della campagna vaccinale, salgono così a 2000 le terze dosi somministrate al 'Giovanni Paolo II', a cui si aggiungono più di 600 richiami a cui si sono sottoposti i lavoratori dell'Istituto. 'Un significativo risultato – commenta a riguardo Alessandro Delle Donne, direttore generale dell'Istituto – che esprime la fiducia che pazienti e familiari ripongono nei nostri medici e nei nostri infermieri. Doveroso, dunque, il mio personale ringraziamento a tutto il personale, sanitario e non, che ha permesso di organizzare e realizzare due giornate straordinarie di vaccinazioni, il 28 novembre e il 12 dicembre, così come le sedute giornaliere che, da metà ottobre, ci hanno permesso di vaccinare i pazienti più fragili'.Tra sabato e ieri, domenica,sono state eseguite più di 9.400 negli hub di Andria, Barletta, Trani e negli uffici di igiene di Bisceglie,San Ferdinando, Margherita e Trinitapoli. Sabato sono state eseguite 5500 vaccinazioni mentre ieri il totale è arrivato a 3900 vaccinazioni. Da segnalare l'alto numero di cittadini che hanno eseguito la prima dose: sono stati 330 in due sole giornate.