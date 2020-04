ci apprestiamo a vivere una Santa Pasqua diversa, mai sperimentata prima e colma di dolore, in difficoltà per tanti. Viviamola con spirito di vicinanza e di solidarietà, con la speranza che presto si possa tornare ad abbracciarci. E' importante, per questo, essere ligi alle indicazioni ed alle norme in vigore:restiamo a casa, evitiamo ogni pericolo di contagio, per il bene dei nostri cari! Restiamo a casa, col cuore aperto! ».