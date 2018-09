Un nuovo scuolabus per i bambini

E' stato consegnato alla Città di Canosa di Pugliache potrà accompagnare a scuola i bambini e anche. Il mezzo, collaudato ed immatricolato nei giorni scorsi, è dotato di ogni comfort come climatizzatore, tetto apribile, porte scorrevoli elettriche e pedana per carrozzine.parroco della Chiesa dei Santi Francesco e Biagio, ha benedetto il nuovo mezzo alla presenza del sindaco,dell'assessore alla Cultura,, del consigliere comunalee del personale dell'Ufficio Scuola. Sono aperti i termini per la presentazione delledella Scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Canosa, nonché al trasporto alunni con disabilità. I cittadini interessati alla fruizione del servizio potranno presentare istanza utilizzando l'apposito modello: scaricabile dal sito istituzionale del Comune o ritirabile presso l'Ufficio Scuola, sito in Via Puglia, n. 12. L'ostanza dovrà essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Canosa di Puglia, sito a Palazzo di Città, in Piazza Martiri XXIII Maggio n. 15. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato alInoltre, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune l'Avviso Pubblico per l'nonchè l'approvazione dello Schema di convenzione relativo all'alunni, anche con disabilità, fruitori del servizio di trasporto scolastico e speciale per ilPer la partecipazione alla selezione, il candidato dovrà far pervenire al Comune di Canosa di Puglia – Ufficio Archivio e Protocollo Piazza Martiri XXIII Maggio n. 15 – 76012 - Comune di Canosa di Puglia, pena l'inammissibilità della candidatura, un plico debitamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'intestazione del mittente e la seguente dicitura: PROCEDURA DI SELEZIONE PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ED ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI, ANCHE CON DISABILITA', FRUITORI DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO SPECIALE - CONTIENE PROGETTO - NON APRIREIl plico dovrà pervenire all'indirizzo suindicato entro e non oltre, pena l'inammissibilità della proposta progettuale, le ore