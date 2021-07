Un messaggio di Pace con la street art di Piskv

Alla presenza delle autorità civili, scolastiche e religiose si è svolta nel tardo pomeriggio odierno la cerimonia di inaugurazione della nuova opera realizzata dallo street artistin arte. L'opera, che gode del patrocinio morale del Comune di Canosa di Puglia, è stata realizzata grazie al(avviso 4294 del 27/04/2017) ed è stata dipinta sulla parete di undi proprietà delsito in via Alcide De Gasperi, n.10. La cerimonia ha avuto i suoi momenti salienti nella benedizione di Don Felice Bacco, nel taglio del nastro con gli studenti, i docenti, il dirigente scolasticoche ha ha dichiarato: """ Una parete un tempo vuota ed anonima diventa megafono per lanciare un messaggio di pace e di integrazione. Oggi, lungo via De Gasperi, abbiamo inaugurato e donato alla città l'opera d'arte del noto street artist Francesco Persichella in arte PISKV nostro concittadino e romano di adozione, autore di apprezzate perfomances in tutta Italia.Un'iniziativa promossa dal CPIA BAT, Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti operante nella nostra città, cui l'Amministrazione Comunale ha concesso il proprio patrocinio morale per l'alta valenza educativa del progetto. Cinque mani, di cinque colori, come i cinque cerchi olimpici, come i cinque continenti, che cercano un contatto. E lo fannhe è anche il titolo dell'opera, ovvero con educazione, amore ed amicizia. Si tratta di un progetto che, utilizzando un linguaggio nuovo e dalla forza comunicativa dirompente, enfatizza la mission della pubblica istruzione, il dialogo tra culture, il valore dell'inclusione, ma anche il primo segno di un intervento di riqualificazione urbana che presto interesserà tutta la piazza."""