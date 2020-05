Tutto pronto per #INESTATETORNOACANOSA 

Cresce l'attesa per la video conferenza sul progettoche si terrà a partire dalledisullaonline . Ad organizzarla e promuoverla ldei canosini di Roma, presieduta dae ldei canosini di Torino, presieduta dache hanno coinvolto lee molti altri "concittadini" residenti in molte città italiane per discutere su una iniziativa di convergenza turistico-solidale con direzione"La pandemia del coronavirus ci spinge ad unirci alla nostra comunità di origine - riferiscono gli organizzatori della videoconferenza - per affrontare insieme e solidalmente uno dei momenti più drammatici che l'umanità abbia mai vissuto. Valuteremo l'evolversi della situazione pandemica e le misure del Governo e parleremo sulle iniziative per stare insieme nella nostra Città". Per aderire alla costruzione deloccorre contattare i referenti delle associazioni organizzatrici attraverso le pagine sui social network.