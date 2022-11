Turismo: Trani la principale destinazione della Provincia BAT

In aumento il movimento turistico in Puglia dall'estero nei primi mesi del 2022. Anche nella Provincia di B.A.T. cresce il tasso di internazionalizzazione dei viaggiatori, sebbene siamo ancora lontani dall'esprimere tutto il potenziale del nostro territorio. La città ditra le Top 20 regionali, con ben 52.636 arrivi già nei primi dieci mesi dell'anno in corso, superando il dato definitivo del 2021, che era stato di 42.878 arrivi. Complessivamente in Puglia nei primi 10 mesi del 2022 il 27% delle presenze complessive è legato ai turisti di provenienza estera. Le Province di Bari, Brindisi erispetto al totale delle presenze. Questi dati incoraggiano e premiano l'impegno degli operatori economici e delle amministrazioni comunali anche a fronte di evidenti e pesanti carenze sul piano delle infrastrutture, dei servizi, della mobilità sulle quali servirebbe una decisa programmazione e un grande investimento di risorse pubbliche.