Torna in Puglia il Divin Solstizio

Una sfilata di moda inclusiva benaugurante e un brindisi a bordo piscina con una selezione di vini pregiati scelti per l'occasione. Come da tradizione consolidata torna in Puglia il, evento voluto e organizzato dell'associazione di promozione sociale e culturale Divine del Sud, che in questo modo da tre anni dà il benvenuto all'estate, ai suoi colori, alle sue tendenze in fatto di moda e alle sue bontà enogastronomiche. L'evento, all'insegna della promozione del territorio, della valorizzazione dei nostri artigiani, degli stilisti e delle cantine del posto, è in calendario ilei suggestivi spazi delldia partire dalleModelli professionisti e speciali si alterneranno a bordo piscina, in una sfilata dove l'alta moda e il prêt-à-porter si incontreranno, dando vita a un défilé unico nel suo genere. "Ogni dettaglio è un inno alla Puglia, ogni filo di paglia intrecciato, ogni tessuto ricamato e lavorato, ogni pietra incastonata – ha spiegato la presidente di Divine del Sud,. - C'è un lavoro impegnativo dietro ogni pezzo unico ed esclusivo che porteremo in passerella, sapientemente lavorato dai nostri stilisti e dai nostri artigiani, con particolare cura del bello e dell'eleganza".Lo sguardo è sempre rivolto all'integrazione e all'inclusione e quest'anno l'evento si arricchisce della presenza della Lilt, con il presidente nazionale dr. Francesco Schittulli. Parlerà di prevenzione, che non va in vacanza neanche d'estate, del faticoso percorso psicofisico dalla diagnosi alla cura. Alla sfilata inclusiva, presentata da Francesca Rodolfo e Domenico Bucci, sarà affiancata la degustazione di vini selezionati del Salento e dei prodotti tipici pugliesi come i prodotti da forno di Barletta e i famosi sospiri di Bisceglie in una speciale versione salata, oltre che la tipica dolce. "Moda e vino si incontrano per celebrare le eccellenze pugliesi in passerella – ha conclusovicepresidente di Divine del Sud.- Si tratta di due settori portanti nella nostra Regione.. Impossibile dunque non celebrarli a tutti i livelli, valorizzando le nostre piccole imprese e la pregevole manifattura, che si traducono nell'amore verso la nostra terra". A fare da sfondo all'evento benefico un'opera tra le più quotate del maestrodi Bari, già autore di una scultura monumentale riconosciuta patrimonio dell'Unesco, collocata all'interno di un antico castello a Berat, in Albania. In passerella le creazioni di:Samantha Faggella (Barletta) - Moda mare donnaCarmine Faggella (Barletta) - Occhiali da soleRuggiero Clothing (Barletta) - Moda mare uomo e abiti eleganti uomoMaria Elena Di Terlizzi (Corato) - Abiti eleganti donnaAnnamaria Capacchione - Le Nannarelle (Barletta) - Borse di pagliaLino Bagnara (Bari) - Scarpe gioielloScuro accessori (Barletta) - Accessori ModaRosa Ladisa Gioielli (Bari)Si degusteranno le delizie di:Silvana Parente - Fantasie Divine (Barletta)Vincenzo Paolillo – Prodotti da forno (Barletta)Ass. Pasticcerie storiche "Il sospiro di Bisceglie" – (Bisceglie)Cantine Pandora (Brindisi)