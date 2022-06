Canosa: Elezioni Amministrative 2022- Scrutinio Finale

I dati ufficiali in tempo reale.

I dati delle prime 6 sezioni scrutinate su 32.

Alle ore 14,00 odierne sono iniziate le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022, a Canosa di Puglia(BT). Per le comunali hanno votatoin 32 sezioni, il 57,52 % degli aventi diritto pari a 25.988. E' stato registrato un calo di votanti rispetto al 2017(si votava in 2 giorni), da 16.485 aelettori dell'ultima tornata delle amministrative.VITO MALCANGIO - 1.147 VOTI - 56,89%GIUSEPPE TOMASELLI - 501 - VOTI - 24,85%MICHELE SCHIRONE - 137 VOTI - 6,80%ROBERTO MORRA - 231 VOTI - 11,46%