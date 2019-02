Sicuri in bicicletta

Il ciclismo non è solo fatica, gioco di squadra, etica, lealtà e rispetto dell'avversario ma anche la conoscenza dei regolamenti e la sicurezza: la Federazione Ciclistica Italiana e la Fondazione ANIA, in collaborazione con la Polizia di Stato e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, promuovono il progettoche vivrà il suo momento cloua partire dallepresso l'Hotel Parco dei Principi in Viale Europa nella zona nord del capoluogo pugliese, non molto lontano dall'aeroportoUn incontro formativo nel corso del quale verranno illustrati i corretti comportamenti da osservare quando si pedala in bicicletta a traffico aperto. Saranno presenti gli atleti delle categorie giovanissimi (G6), esordienti e allievi, i dirigenti e i tecnici delle società giovanili della regione Puglia ed extra-regionali (Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia) per dare un importante segnale su come pedalare in sicurezza ed essere rispettati dagli automobilisti.