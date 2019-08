Si continua a ridere con “Vieni avanti cretino”

Equivoci, schiaffoni, smorfie in dialetto attraverso una sequenza di episodi ricchi di gag strapparisate che a distanza di anni dalla prima visione del 1982 hanno ancora una volta coinvolto e rallegrato il pubblico intervenuto in gran numero ad assistere al filmconattore-protagonista. Al di sopra delle aspettative, riferiscono gli organizzatori sull'esito positivo della serata che ha visto occupati tutti i posti a sedere delle incantevoli terrazze die molte persone in piedi, prese dalla proiezione di una pellicola di culto dei primi anni ottanta.in veste di regista;fratello del compiantoautore della colonna sonora, e poi le icone sexyin passerella negli sketch esilaranti del filmdal titolo storico, coniato dai f, la più celebre coppia di avanspettacolo italiano tra le due guerre mondiali."Un ottimo risultato!" – Ha dichiarato il neo presidente della Pro Loco Canosa,a margine dell'esordio della rassegna cinematografica di martedì scorso, prima di ringraziare – "tutti i cittadini che hanno partecipato all'evento e hanno deciso di trascorrere una calda serata estiva accompagnati dalle storiche battute del nostro Lino Banfi. Colgo l'occasione per rinnovare l'invito ai prossimi eventi." Non da meno il commento ditra gli organizzatori e promotori dellaa Canosa dedicata allointerprete di più cento film:"Mi sono emozionato nel vedere tanta gente ridere per un film che magari è stato visto decine di volte. Per me è stata comunque un'emozione vedervi tutti, vi ringrazierei uno alla volta, ma eravate in tanti." Una serata impreziosita dalle presenze diper la scenografia della location, di, nel ruolo di presentatrice e di"la suocera di Checco Zalone" che ha raccontato le sue esperienze cinematografiche e quelle dietro le quinte, quando ha incontratouno degli attori comici più popolari in Italia. Prima di concludere il suo intervento, l'attricea grande richiesta, ha dato un saggio della sua verve comica, sempre genuina e incisiva, tra gli applausi degli spettatori. Il prossimo appuntamento con ladedicata aè in calendario il, quando si proietterà il filmcui farà seguitoin programmazione ilcon molte sorprese in cantiere, attraverso lacome ha dichiarato l'attore canosino in un video sui social, già con molti like e condivisioni.