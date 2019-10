Servizio Civile Universale: proroga dei termini

Via alle domande per partecipare al bando del servizio civile universale nelSarannoimpegnati per un anno nelnel settore dell'L'obiettivo del progetto è quello di migliorare la condizione giovanile all'interno del contesto sociale, rendendo i giovani più consapevoli circa i loro diritti/doveri e più integrati e attivi nella vita pubblica. Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di Servizio Civile Nazionale tramite il sito www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. È possibile accedere alla pagina specifica dalla quale si potrà visionare il bando di Servizio Civile e scaricare la modulistica necessaria. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare laraggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.occorre essere riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità:1. I cittadini italiani residenti in Italia o all'estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell'Agenzia per l'Italia agid.gov.it/it/piattaforme/spid2. I cittadini appartenenti ad un Paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile home page della piattaforma stessa.1. a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea,ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;2. b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;3. c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.Per partecipare aiper i Progetti Anci Puglia "bassa scolarità" - candidati in possesso di diploma di Scuola media secondaria di primo grado), fermo il possesso dei requisiti sopra indicati, occorre appartenere alla categoria specifica indicata dal progetto. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.Nella sezionedel sito http://www.serviziocivile.gov.it/ ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il Bando. Anche quest'anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 3.797 progetti che si realizzeranno tra il 2019 e il 2020 su tutto il territorio nazionale e all'estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. Sono in particolarepresentati dagli Enti iscritti all'Albo del Servizio civile universale o all'Albo nazionale. Sono, invece, 16.276 quelli disponibili nei 2.046 progetti presentati dagli Enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome che si svolgeranno nei rispettivi territori.Infine, sono: un periodo di servizio di 1, 2 o 3 mesi in un altro Paese dell'Unione Europea oppure, in alternativa, un periodo di tutoraggio finalizzato a facilitare l'accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari della stessa durata. Tutte le informazioni dettagliate relative alla partecipazione, ai requisiti richiesti ed alla selezione, sono reperibili nel Bando pubblicato sul sito http://www.serviziocivile.gov.it/TUTTE LE COMUNICAZIONI PER I CANDIDATI INTERESSATI AI PROGETTI ANCI PUGLIA, COMPRESE QUELLE INERENTI DATE E SEDI DI SELEZIONE, SARANNO PUBBLICATE, CON VALORE DI NOTIFICA, SUL SITO INTERNET, WWW.ANCI.PUGLIA.IT IN HOME PAGE – SEZIONE TOP NEWS.