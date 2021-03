Scossa di terremoto avvertita a Canosa

Oscillazioni che hanno fatto scendere gente in strada.

Intorno alle ore 14,47 circa è stata avvertita una scossa di terremoto a Canosa di Puglia(BT). Oscillazioni che hanno fatto scendere gente in strada. Le prime fonti riferiscono che si tratta di un terremoto di magnitudo 5.9, registrato nel Mar Adriatico a 169 chilometri a nord ovest di Bari. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che parla di stima provvisoria, la magnitudo è lievemente inferiore, tra 5,3 e 5,8. La scossa è stata avvertita in Abruzzo, Campania, Basilicata e PugliaInoltre, alle ore 12,26 odierne, un terremoto di magnitudoè avvenuto nella zona:, con coordinate geografiche (lat, lon)ad una profondità di. Il terremoto è stato localizzato da:Notizia in aggiornamento