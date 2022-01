Sabino di Canosa, Vescovo primaziale di Puglia

Grande interesse e "larga" partecipazione di pubblico, in particolare dei rappresentanti delle locali associazioni socio-culturali, alla presentazione del libro "diche si è svolta lo scorsopresso laAl primo incontro culturale del 2022, organizzato e promosso dalla, hanno preso parte: il, presidente della Fondazione Archeologica Canosina;Vescovo della Diocesi di Andria;, assessore alla cultura del Comune di Canosa;parroco della Cattedrale di San Sabino e l'autoreNel corso degli interventi è stata evidenziata la figura di"era amante della giustizia, dedito alla pietà, benefattore dei poveri, largo di ospitalità verso i pellegrini, sollievo degli orfani e protettore delle vedove. La sua vita intemerata, lo zelo indefesso, la carità multiforme, il profondo sapere, suscitavano l'ammirazione universale." Per il presidente della, dottor Sergio Fontana : "San Sabino, importantissimo uomo di Chiesa, definito dagli storici, uomo di pace che ha unito Oriente ed Occidente, come è dettagliatamente e storicamente rappresentato nella pubblicazione presentata in questo incontro. San Sabino è un Santo molto importante per la cristianità, ma poco conosciuto dai più. Sono certo che questo libro possa contribuire a far conoscere questo Uomo e questo Santo."Mentre,ha inteso sottolineare: "Non sono pochi gli Atti, quindi parliamo di fonti ufficiali, che attestano il Ministero Pastorale di San Sabino, i suoi interessi come delegato pontificio o come consigliere di diversi Papi(Giovanni I, Gelasio I, Felice IV, Bonifacio II, Giovanni II, Agapito I, Silverio) che servì fedelmente. Possiamo dire che amò la Chiesa universale, sia promuovendo e difendendo le verità di fede definite dai primi Concili, in quello di Costantinopoli del 536 fu un assoluto protagonista, sia difendendo e promuovendo la sua unità con equilibrio ed energia." Nel libro "'autoreha ricostruito la biografia di un grande protagonista della storia della Chiesa altomedievale e delle "vicende coeve a tutti i livelli" sia in ambito locale che nel mondo.Ribadita a più riprese l'attualità di San Sabino(nato a Canosa 461-566) dalla personalità carismatica e poliedrica, autorevole protagonista del suo tempo, fu guida intrepida per il suo popolo che condusse su vie sicure, alimentandone la fede e la carità.