Rsa a rischio chiusura

Il sit in dei lavoratori da Minervino Murge si sposta a Bari

Dopo la manifestazione pubblica del 5 settembre scorso, organizzata a Minervino Murge(BT) presso la sede dellalaprosegue lae a garanzia dei livelli occupazionali di circa 40 lavoratori che dal 15 settembre prossimo potrebbero restare senza lavoro. Il presidio dei lavoratori si terrà mercoledì 09 settembre dalle ore 10,00 alle ore 12.30. presso la sede del Dipartimento salute e benessere in Via Gentile a Bari. "L'appello ulteriore alle Istituzioni preposte della Regione Puglia è quello di garantire "in sicurezza" la riapertura o l'avvio delle attività socio sanitarie assistenziali presso la Rsa 'Opere Pie Riunite' e pertanto la salvaguardia dei posti di lavoro e della presenza sul territorio di questa importante presidio socio sanitario assistenziale a favore degli anziani del territorio" Riferiscono il Coordinatore Sanità Fp Cgil Bat,e la Segretaria generale Fp Cgil Bat,