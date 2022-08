Canosa: Righeira fa ballare alla Festa dell'Emigrante

Il pubblico delle grandi occasioni è tornato a riempireche ha ospitato lalo scorso 5 agostoCome da tradizione anche laha riservato momenti di allegria e spensieratezza grazie alla verve umoristica dientrambi dell'Associazionee all' empatia della presentatriceche insieme hanno coinvolto gli spettatori nel corso della serata. Non da meno, altri momenti di condivisione e contatti, in diretta su Facebook, con i canosini residenti a Torino, Milano, Roma, in altri parti d'Italia e all'estero e quelli che in questi giorni stanno trascorrendo le vacanze in Puglia, a Canosa, evidenziando il forte legame di appartenenza alla terra natìa attraverso il dialogo, spesso in dialetto, e la partecipazione. Per i saluti istituzionali sono intervenuti il sindaco di Canosa,e l'assessore agli eventiche hanno rimarcato l'instancabile impegno dell'Amministrazione Comunale nell'organizzazione degli eventi dell'in tutte le zone della città per rendere partecipe tutta la cittadinanza e le associazioni operanti sul territorio.Il momento clou dellaè stata l'esibizionedi, reduce dai successi del Beach Party cona Marina di Ravenna. I tormentoni degli anni '80 comehanno fatto cantare e ballare il pubblico che ha affollato corso Garibaldi. Molto applauditoall'anagrafe Stefano Righi, classe 1960, componente del famoso duo musicale, autore di hit che sono diventati evergreen sempre piacevoli da ascoltare. Non sono mancati momenti di solidarietà e vicinanza con una raccolta fondi destinata ain questi anni, impegnata a favore dei più bisognosi ed attualmente anche nell'accoglienza di profughi ucraini. Solidarietà, musica, divertimento hanno contraddistinto lache si proietta allacon l'intento di migliorareattraverso una formula già collaudata e apprezzata dal pubblico.Riproduzione@riservata