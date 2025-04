Regione Puglia premiata al Premio Nazionale HR

Si è tenuto lo scorso 15 aprile, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Nazionale HR per la valorizzazione del capitale umano, promosso da Assinter Italia, co-organizzato dall'Istituto ADEU e con FormezPA tra i promotori dell'iniziativa che ha avuto luogo presso la Sala Soci della Casa dell'Aviatore di Roma. Dopo i saluti istituzionali dii, Presidente di Assinter Italia, si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi alle iniziative più meritevoli selezionate da un Comitato di Valutazione Tecnica composto dal professordel Politecnico di Milano, dal dottordell'Istituto ADEU, dal dottordel Formez e dalla dottoressadi Utilia. All'esito della selezione, tra gli Enti premiati, anche la Regione Puglia per un progetto sull'accessibilità riguardante ilIl progetto presentato da Regione Puglia,costituisce uno specifico e corposo intervento formativo realizzato nell'ambito di un intervento più ampio previsto della Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4.2 del P, che ha visto Regione Puglia quale soggetto sub attuatore pilota, con soggetto attuatore l'Agenzia per l'Italia Digitale.L'intervento formativo ha visto la realizzazione di tre tipologie di corsi [ base, per dirigenti, per tecnici] e di numerose edizioni che, nel corso di circa un anno ingaggiata la totalità del personale regionale, con una corposa partecipazione, e parte del personale delle PA del territorio come agenzie, in house, ASL, Università, Comuni. Proprio con AgID, e con le strutture che hanno fortemente contribuito alla realizzazione dell'intero progetto - la Sezione Crescita Digitale delle persone, del territorio, delle imprese, la società in house di Regione Puglia InnovaPuglia S.p.A., la Sezione Provveditorato Economato e la Sezione Personale – il RTD regionale, che ha coordinato l'intervento, ha ormai consolidato una solida rete di collaborazioni, finalizzate a rafforzare numerosi interventi come il Centro di Competenza regionale sull'Intelligenza Artificiale nella PA, il Nodo Territoriale di Competenza sul riuso, etc… e a renderli più efficaci ed inclusivi. Ilnasce da una gemmazione del Premio Italiano "Aldo Fabris" per la Valorizzazione del Capitale Umano, adottandone il format e i contenuti. Un'iniziativa volta a consolidare e diffondere una cultura dell'innovazione organizzativa, del Diversity Management, del benessere lavorativo e della valorizzazione delle persone all'interno del settore della P.A. e delle società ICT. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per celebrare l'eccellenza e l'innovazione nei progetti e nelle iniziative dedicate alle risorse umane, riconoscendo il talento e promuovendo il confronto tra esperti e stakeholder del settore.